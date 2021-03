Stella (FI): “Il piano vaccinale toscano è un fallimento totale. Servono commissario e ‘vax manager’…”

FIRENZE – “E’ inutile girarci intorno: il piano vaccinale in Toscana è fallito totalmente, fino a diventare un caso a livello nazionale, con la nostra Regione in penultima posizione per la vaccinazione degli over 80 e dei soggetti fragili. Mi sembra evidente che non si possa continuare così, urge una svolta radicale: Forza Italia chiede […]

FIRENZE – “E’ inutile girarci intorno: il piano vaccinale in Toscana è fallito totalmente, fino a diventare un caso a livello nazionale, con la nostra Regione in penultima posizione per la vaccinazione degli over 80 e dei soggetti fragili. Mi sembra evidente che non si possa continuare così, urge una svolta radicale: Forza Italia chiede un commissario speciale per la gestione dei vaccini, un medico esperto e di riconosciuta professionalità, e l’introduzione del ‘vax manager'”. Lo dichiara il capo gruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Come la Lombardia e altre Regioni hanno già fatto, anche noi vogliamo che venga introdotta la figura del ‘vax manager’ per agevolare la campagna vaccinale, – aggiunge Stella – anche oggi è impossibile prenotare il vaccino per over 80 e soggetti più fragili in Toscana. La gestione di queste categorie vulnerabili su ogni territorio deve essere affidata alle Asl, in collaborazione con il ‘vax manager’. Anziani e fragili non possono sottoporsi all’estenuante roulette delle prenotazioni on line: come in Lombardia, i diretti interessati devono venire contattati telefonicamente dal personale incaricato, e in caso di mancata risposta, tramite sms”.

“Sul fallimento della campagna vaccinale toscana – conclude Stella – c’è una responsabilità politica, che riguarda tutta la coalizione che sostiene la giunta regionale. Vogliamo capire poi di chi sono state le responsabilità tecniche, operative, in modo da capire cosa non è andato, ed evitare il ripetersi di questi errori che stanno penalizzando i toscani. Sui vaccini e sulla gestione della pandemia occorre una cabina di regia condivisa anche con le opposizioni, e un commissario con pieni poteri e capacità di iniziativa”.