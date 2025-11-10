FIRENZE – “Siamo veramente preoccupati per la composizione della maggioranza in Toscana, una delle più a sinistra della storia della Regione. Lavorerà sul reddito di cittadinanza per alzare le tasse e bloccherà le infrastrutture, a partire dal sistema aeroportuale di Firenze”. Lo sottolinea il consigliere regionale e coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Stella, a margine della prima seduta della nuova assemblea toscana (nella foto con l’altro consigliere azzurro eletto, Jacopo Maria Ferri). “L’opposizione sarà compatta, – aggiunge Stella – come centrodestra, ma soprattutto come Forza Italia, porteremo avanti le nostre battaglie per l’abbassamento dell’aliquota Irpef: voglio ricordare, infatti, che la giunta di sinistra l’ha portata al 3,33%”. Forza Italia si batterà, inoltre, “per le infrastrutture, quindi lavoreremo per la due mari e l’aeroporto di Firenze, e per le imprese”. Sull’altro campo, invece, “c’è soltanto il reddito di cittadinanza regionale”.
Stella (Forza Italia): “Preoccupati dalla maggioranza più a sinistra nella storia della Regione”
