“Storie da cabaret” alla Lucciola con Andrea Bruni

SESTO FIORENTINO – Alla Lucciola arrivano le “Storie da cabaret” di e con Andrea Bruni, con la musica dal vivo di Alessandro Luchi e, Lele Fontana. L’appuntamento è il 16 gennaio alle 21. Si tratta di una serie teatrale con un allestimento speciale: la Sala Luce della Lucciola sarà allestita con tavolini e si potranno consumare aperitivi e cibarie per rivivrete l’atmosfera dei primi locali da Cabaret. Un viaggio in tre puntate nella fantastica avventura del Cabaret, l’arte ribelle che è più del solo far ridere. Personaggi dimenticati e artisti affermati mescolano la loro storia alle nostre.

Un flusso narrativo che usa la leggerezza come strumento per avvincere il pubblico e condividere una storia dimenticata, preziosa: giovani visionari che avevano bisogno di un palco per raccontare se stessi. Prima dei social, prima della tv, valeva tutto su quei piccoli palchi, sembrava solo un gioco, invece lo fecero diventare un’arte. Andrea Bruni ci accompagna in questo viaggio pieno di meraviglia e divertimento, tra nomi dimenticati e racconti personali, perché anche le nostre vite un po’ strampalate sono Storie da Cabaret. Sul palco con lui un duo di musicisti d’eccezione: Alessandro Luchi e Lele Fontana, che evocheranno l’atmosfera folle e poetica dei primi cabaret. Ogni puntata è auto conclusiva, può essere vista anche separata, ma se ve le vedete tutte sarete assai nutriti. Puntata 1 “Dallo Chat Noir al Cabaret europeo e Karl Valentin”. Prossime 2 puntate 27 marzo e 15 maggio.