“Storytelling” al Teatro Manzoni: sul palcoscenico quattro storie di musica

CALENZANO – Il Teatro Manzoni di Calenzano ospita nel mese di marzo una nuova rassegna dal titolo “Storytelling”, ovvero storie di musica a teatro, quattro appuntamenti che hanno come comune denominatore il fatto di essere storie di musica e di musicisti. Quattro viaggi in quattro mondi musicali tra musica e racconto. Si parte con il Coro Femina diretto da Lisa Kant (mercoledì 8 marzo), che in occasione della Festa della Donna narrerà con canzoni e letture i desideri di ogni donna, per ricordare che alla fine la ricerca più profonda è quella di condurre una vita all’insegna dell’amore e della felicità. La rassegna continua con la cantautrice fiorentina Letizia Fuochi e il suo “Effetto Zing” (sabato 11 marzo), uno spettacolo di teatro canzone che cuce insieme riflessioni e canzoni tratte dal proprio repertorio di autrice e interprete. Gli altri due appuntamenti saranno due viaggi nell’arte e nella poetica di due grandi autori: quello della cantautrice canadese Joni Mitchell (Shadows & light, domenica 19 marzo) e quello nella New York dei bassifondi con l’arte maledetta di Lou Reed (Songs for Lou, domenica 26 marzo). Gli spettacoli avranno inizio alle 21.15. I biglietti sono acquistabili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Box Office Toscana. Info e prenotazioni: www.teatromanzonicalenzano.it – prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it – Biglietti: intero 12 euro, ridotto under 20 e over 65, soci Coop e allievi Scuola Foà 10 euro.