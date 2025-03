Strade e maltempo, le misure adottate dalla Città metropolitana di Firenze

FIRENZE – A seguito delle abbondanti precipitazioni avvenute nei giorni 14 e 15 marzo, si sono verificati fenomeni di frane, smottamenti, dissesti delle sedi stradali nel territorio della Città metropolitana. La Sala integrata di Protezione Civile e Prefettura e la Direzione Viabilità della Città Metropolitana evidenziano come le precipitazioni, di elevata intensità, hanno provocato isolamenti di frazioni, interruzioni di forniture di energia elettrica, chiusure di viabilità impattando sui centri abitati e sulla viabilità principale e secondaria. Le strade di competenza interessate dagli eventi sono le SSPP 32, 41, 74, 87, 107, 117, 306, 477, 503, 551 e la SR302 nei territori dei comuni di Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Reggello.

“Sono stati eseguiti i primi interventi in somma urgenza per rimuovere detriti dalle strade, – spiega Massimo Fratini, consigliere della Città Metropolitana delegato alla Protezione civile – nei prossimi giorni saranno avviati nei prossimi giorni gli interventi di consolidamento dei versanti e del corpo stradale. In corso, inoltre, i monitoraggi delle frane e degli smottamenti che si sono verificati e che sono in continua evoluzione”.

Di seguito le disposizioni adottate dalla Città metropolitana di Firenze in ordine alle strade di sua competenza: divieto di circolazione delle seguenti strade, dalle 00 alle 24: SP32 dal Km 3+100 al Km 3+500, nel Comune di Firenzuola; SP32 dal Km 15+200 al Km 15+600, nel Comune di Palazzuolo; SP117 dal Km 4+700 al Km 5+100, nel Comune di Firenzuola; SP503 dal Km 21+000 al Km 21+400, nel Comune di Firnzuola; SR302 dal Km 51+500 al Km 52+500 (in prossimità della località Casaglia, in Comune di Borgo San Lorenzo); SR302 dal Km 36+400 al Km 36+600 (nel centro abitato di Ronta, in Comune di Borgo San Lorenzo).

Divieto di transito, dalle 21 alle 5.30, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di protezione civile, nelle seguenti strade: SR302 dal Km 39+000 al Km 63+000 (tutto il tratto tra la località Madonna dei Tre Fiumi, in Comune di Borgo San Lorenzo e Marradi);

SP306 dal Km 34+900 al Km 35+500, nel Comune di Palazzuolo; SP306 dal Km 37+500 al Km 48+500 (tutto il tratto tra Palazzuolo e l’intersezione con la SR302, nel Comune di Marradi); SP477 dal Km 12+450 al Km 16+150 (fino all’intersezione conla SR302), nei comuni di Palazzuolo e di Borgo San Lorenzo.

Divieto di circolazione ai mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di protezione civile, e istituzione della limitazione della velocità a 30 Km/h, dalle 5.30 alle 21, nelle seguenti strade: SR302 dal Km 39+000 al Km 63+000 (tutto il tratto tra la località Madonna dei Tre Fiumi, in Comune di Borgo San Lorenzo e Marradi); SP306 dal Km 34+900 al Km 35+500, nel Comune di Palazzuolo; SP306 dal Km 37+500 al Km 48+500 (tutto il tratto tra Palazzuolo e l’intersezione con la SR302, nel Comune di Marradi); SP477 dal Km 12+450 al Km 16+150 (fino all’incrocio con la SR302), nei Comuni di Palazzuolo e di Borgo San Lorenzo.

Istituito il senso unico alternato nelle seguenti strade: SP87 al Km 3+900, località Vaggio, nel Comune di Reggello; SP107 al Km 1+300, nel Comune di Calenzano; SP74 tratti diversi dal Km 2+900 al Km 12+200, nel Comune di Marradi; SR302 tratti diversi dal Km 39+000 al Km 63+000, nei Comuni di Borgo San Lorenzo e Marradi.