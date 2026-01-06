FIRENZE – La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala rischio neve in corso per tutta la giornata diel 6 gennaio nelle zone Arno-Valdarno Superiore, Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello-Val di Sieve e Romagna-Toscana, neve a quote collinari (200-400 metri e localmente inferiori). Allerta gialla per rischio ghiaccio mercoledì 7 gennaio in tutti i Comuni del territorio della Città Metropolitana di Firenze, fin dal primo mattino e più diffuso dalla sera.
Il transito sulla viabilità al momento è possibile esclusivamente solo con catene montate o pneumatici invernali. Si consiglia di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario.
Strade, rischio ghiaccio per tutta la giornata di mercoledì 7 gennaio
FIRENZE – La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala rischio neve in corso per tutta la giornata diel 6 gennaio nelle zone Arno-Valdarno Superiore, Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello-Val di Sieve e Romagna-Toscana, neve a quote collinari (200-400 metri e localmente inferiori). Allerta gialla per rischio ghiaccio mercoledì 7 gennaio […]
FIRENZE – La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala rischio neve in corso per tutta la giornata diel 6 gennaio nelle zone Arno-Valdarno Superiore, Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello-Val di Sieve e Romagna-Toscana, neve a quote collinari (200-400 metri e localmente inferiori). Allerta gialla per rischio ghiaccio mercoledì 7 gennaio in tutti i Comuni del territorio della Città Metropolitana di Firenze, fin dal primo mattino e più diffuso dalla sera.