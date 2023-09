“Stregatti” Signa, martedì 19 una cena di beneficenza per i nostri amici a quattro zampe

SIGNA – Una cena per aiutare i nostri amici a quattro zampe. E’ quella in programma martedì 19 presso l’Oveja Negra BKG a Signa, in via Spartaco Lavagnini, e organizzata dagli “Stregatti” di Signa, già attivi di recente in iniziative a sostegno dei simpatici animali domestici che sempre più spesso vengono abbandonati. Non a caso, […]

SIGNA – Una cena per aiutare i nostri amici a quattro zampe. E’ quella in programma martedì 19 presso l’Oveja Negra BKG a Signa, in via Spartaco Lavagnini, e organizzata dagli “Stregatti” di Signa, già attivi di recente in iniziative a sostegno dei simpatici animali domestici che sempre più spesso vengono abbandonati. Non a caso, quella di martedì vuole essere una cena di beneficenza in modo da riuscire a garantire un aiuto concreto a tutti quei gatti che, loro malgrado, si ritrovano senza chi possa accudirli. Costo della cena 20 euro a persona (con posto a sedere), obbligatoria la prenotazione, per ulteriori informazioni telefonare al numero 380 3639389 (Matteo).