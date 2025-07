Studenti americani volontari per un giorno con Anteas e Misericordia di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Volontariato, condivisione e interculturalità. Si è svolta ieri mattina presso la sede della Misericordia di Campi Bisenzio in via Saffi la prima esperienza promossa da Anteas Toscana, guidata dal presidente Mauro Scotti, in collaborazione con la stessa Misericordia, e AIFS per consentire a un gruppo di studenti stranieri che scelgono il nostro […]

CAMPI BISENZIO – Volontariato, condivisione e interculturalità. Si è svolta ieri mattina presso la sede della Misericordia di Campi Bisenzio in via Saffi la prima esperienza promossa da Anteas Toscana, guidata dal presidente Mauro Scotti, in collaborazione con la stessa Misericordia, e AIFS per consentire a un gruppo di studenti stranieri che scelgono il nostro paese per perfezionare i loro studi di conoscere il mondo del volontariato e cimentarsi in alcune attività di interesse sul territorio. Così, nell’ambito del progetto, una ventina fra ragazzi e ragazze ha visitato la sede dell’associazione accolti dal Provveditore Cristiano Biancalani e da un gruppo di Confratelli e Consorelle. Successivamente, insieme ai volontari Anteas della sezione di Campi, si è impegnato nella pulizia dei giardini di Villa Il Palagio. Anteas, Misericordia e AIFS hanno manifestato la volontà di rafforzare questa positiva esperienza che ha riscontrato grande interesse non solo tra le associazioni coinvolte, ma anche fra i giovani studenti che hanno partecipato all’iniziativa.