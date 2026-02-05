Studenti “eroi antispreco” premiati da Comune e Qualità e Servizi

SESTO FIORENTINO – Sono le alunne e gli alunni della 5B della scuola primaria Balducci gli “eroi antispreco” premiati da Comune e Qualità&Servizi in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. L’iniziativa è stata proposta da Q&S in tutti i Comuni serviti, in ognuno dei quali è stata conferito un riconoscimento alla classe […]

SESTO FIORENTINO – Sono le alunne e gli alunni della 5B della scuola primaria Balducci gli “eroi antispreco” premiati da Comune e Qualità&Servizi in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. L’iniziativa è stata proposta da Q&S in tutti i Comuni serviti, in ognuno dei quali è stata conferito un riconoscimento alla classe più virtuosa in base alla percentuale di spreco rilevata a fine pasto da settembre 2025 a gennaio. La premiazione della 5B della scuola Balducci si è tenuta questo pomeriggio alla presenza dell’assessore alla politiche educative Sara Martini e del personale dell’azienda. La Giornata per la prevenzione dello spreco alimentare, promossa dall’Osservatorio Waste Watcher e giunta alla XIII edizione, è un momento di riflessione sull’importanza e sull’impatto delle scelte alimentari quotidiane. Il tema del 2026, #2030Calling, ci ricorda che mancano solo quattro anni per raggiungere l’obiettivo fissato dalle Nazioni Unite: dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030. Per Qualità&Servizi ed i Comuni soci questo è un tema centrale, perché la riduzione degli sprechi è uno dei valori fondanti dell’ attività aziendale. Da sempre l’azienda lavora in questa direzione lungo tutta la filiera, attraverso scelte mirate come l’utilizzo di materie prime locali, la definizione di ricette create ad hoc e il monitoraggio costante del gradimento dei piatti.