Studenti francesi ospiti della scuola Brogi per uno scambio culturale

SESTO FIORENTINO – Dalla Francia sono arrivati a Sesto Fiorentino in visita culturale 36 studenti e 4 docenti el Collège Victoire Daubié di Bourg-en-Bresse. Studenti e docenti sono ospiti della scuola secondaria di primo grado Brogi nell’ambito di un programma di scambio culturale con la Francia. “Siamo felici di accogliere questo gruppo di giovanissimi studenti francesi che per qualche settimana parteciperanno alla vita della nostra città, scoprendone la storia, le radici e condividendo con i loro coetanei la quotidianità – ha detto l’assessore all’istruzione Sara Martini – Si tratta di una occasione importante e preziosa non solo per la scuola Brogi, ma per tutta la nostra comunità che si arricchisce e incontra il mondo”. “In un momento come l’attuale, dove le divisioni e i conflitti sono all’ordine del giorno questa esperienza di incontro è tutt’altro che scontata e assume un valore strategico importantissimo – prosegue Martini – L’Europa si costruisce attraverso il confronto tra città e culture, creando e rafforzando relazioni che sono la premessa indispensabile per la pace”.