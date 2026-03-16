Subbuteo Granducato, il torneo regionale organizzato “fra le mura amiche” è un successo. Primo posto per Nico Lucchesi

CAMPI BISENZIO – Si è giocato ieri a Campi Bisenzio il torneo regionale di Subbuteo tradizionale organizzato dalla società di casa, il Subbuteo Granducato, che ha visto la vittoria di Nico Lucchesi, del Subbuteo Club di San Miniato, che si è laureato così campione toscano. Secondo classificato Maurizio Colella del medesimo club, mentre sul terzo gradino del podio è salito Stefano Cafaggi del Subbuteo Club Labronico, quarto classificato Gabriele Esposito del Subbuteo Club Castelfiorentino. Nella categoria Cadetti, invece, successo per Fulvio Miotti dell’Atletico Pisa, alle sue spalle Gino Vezzani delle Pantere Lucca, Giorgio Passardi di Castelfiorentino e Mirco Cappelli dell’Atletico Pisa. “Tanti – dice il presidente Massimo Talozzi – i ringraziamenti che vogliamo fare. A partire dai partecipanti (più di 40, n.d.r.), con la speranza che abbiano passato una giornata di divertimento e spensieratezza. Vogliamo ringraziare inoltre l’assessore allo sport del Comune di Campi Bisenzio, Simona Pizzirusso, che ci ha onorato della sua presenza insieme all’assessore allo sviluppo economico Daniele Matteini. Così come vogliamo ringraziare il circolo Risorgimento che ci offre gli spazi che ci permettono di coltivare questa nostra passione e gli amici sponsor che, con il loro contributo, fanno sì che l’associazione possa andare avanti”.