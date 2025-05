Sui sentieri di Morello per ricordare Andrea Giorgetti

SESTO FIORENTINO – Andrea Giorgetti, medico e appassionato di montagna, iscritto al CAI di Sesto Fiorentino, morto il 2 febbraio scorso, è stato ricordato sabato 17 maggio a Monte Morello con una cerimonia da parte di amici e volontari dell’associazione sestese. Giorgetti è deceduto durante una camminata sui sentieri di Morello e proprio nei luoghi che amava e frequantava è stato ricordato. Alla cerimonia vicino ad una stele collocata in sua memoria hanno partecipato circa 150 persone, tra gli altri il sindaco Lorenzo Falchi, l’assessore Damiano Sforzi, il presidente del CAI di Sesto Alessandro Gamannossi, Paolo Calosi per la Pro Loco, Piero Marinari in rappresentanza della Racchetta e don Stefano Grossi, socio CAI, per la pieve di San Martino. In memoria di Andrea è stata attivata una raccolta fondi, che ha raggiunto i 3.400 euro, da destinarsi al Centro Caritas parrocchiale Chicco di grano. “Oggi ci siamo ritrovati sul ‘Sentiero del Pensionato’ – ha detto Massimo Giorgetti, che con il fratello ha condiviso da sempre la passione per la montagna – per ricordare Andrea a poco più di tre mesi dalla sua scomparsa. Avere la vicinanza di tante persone mi ha fatto capire che i valori in cui credeva, amicizia, passione per la montagna e spirito di comunità, fondamentali per la vita e la crescita della nostra Sezione del CAI, sono ancora vivi. Sta a ciascuna e a ciascuno di noi portarli avanti. Ringrazio di cuore chi ha organizzato la giornata e chi ha camminato con noi, perché momenti come questo aiutano a sentirsi un po’ meno smarriti e, soprattutto, meno soli”.