“Suo figlio è stato arrestato”: si finge avvocato e truffa un’anziana di Campi Bisenzio. Rubati oggetti in oro per 50.000 euro

CAMPI BISENZIO – Si finge avvocato e raggira un’anziana signora campigiana di 92 anni con la truffa dell'”arresto del figlio”. Portandole via, purtroppo, una serie di oggetti in oro che la donna custodiva in casa per un valore stimato di 50.000 euro. E’ successo tutto la mattina del 26 luglio scorso quando, intorno alle 10, la donna ha ricevuto una telefonata, al numero della propria abitazione, da un uomo che si è finto avvocato affermando al tempo stesso che il figlio dell’anziana era stato arrestato perché aveva provocato un incidente stradale. “Per risolvere la questione serve del denaro da consegnare a un carabiniere della Stazione del posto che verrà da lei”: queste le probabili parole pronunciate dall’uomo. Tutto falso ovviamente. E, in effetti, poco dopo, verso mezzogiorno, qualcuno si è presentato alla porta della donna che, spontaneamente, gli ha consegnato degli oggetti in oro che custodiva all’interno dell’abitazione. Solo nel pomeriggio, purtroppo, ha realizzato di essere stata vittima di una truffa e ha contattato il figlio a cui ha raccontato l’accaduto. Le indagini per risalire al colpevole – o ai colpevoli – del raggiro sono tuttora in corso da parte dei Carabinieri della Stazione di Campi Bisenzio.