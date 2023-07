Superciclabile Firenze-Prato, sopralluogo del sindaco Nardella

FIRENZE – Il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze, Dario Nardella, ha compiuto nei giorni scorsi un sopralluogo sui lotti fiorentini della ciclopista Firenze-Prato, “la più lunga della Toscana, una delle più importanti di Italia”, partendo da via Policarpo Petrocchi, in prossimità del viale Guidoni. “La superciclabile Firenze-Prato, realizzata anche grazie ai fondi PorCreO della Regione Toscana (Fondo europeo di sviluppo regionale) e Unione Europea, – si legge in una nota – passando da Sesto e Campi cambierà il volto della Piana fiorentina, un’area densamente urbanizzata con numerosi generatori di traffico. La distanza tra Firenze e Prato è di 12 chilometri che possono essere percorsi in bicicletta in 30 minuti. 7 i lotti previsti per la superciclabile. Entro la fine del 2021 sono stati appaltati i lavori per i lotti 1, 2 e 7, pari a 7,1 km per 8,2 milioni di euro, ora in ultimazione. Restano da finanziare i lotti 3, 4, 5 e 6, pari a 4,9 km, per 29,9 milioni di euro”.

In allegato le slide con i dettagli del progetto