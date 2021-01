Sviluppo economico: Pro loco, sostegno alle associazioni dalla Regione

FIRENZE – Sostegno economico di 250.000 euro una tantum alle associazioni Pro loco della Toscana. La proposta di legge di iniziativa dell’Ufficio di presidenza è stata licenziata all’unanimità, questo pomeriggio in commissione Sviluppo economico, presieduta da Ilaria Bugetti (Pd). “Il contributo – si legge in una nota – si è reso necessario in seguito all’emergenza Coronavirus che ha […]

FIRENZE – Sostegno economico di 250.000 euro una tantum alle associazioni Pro loco della Toscana. La proposta di legge di iniziativa dell’Ufficio di presidenza è stata licenziata all’unanimità, questo pomeriggio in commissione Sviluppo economico, presieduta da Ilaria Bugetti (Pd). “Il contributo – si legge in una nota – si è reso necessario in seguito all’emergenza Coronavirus che ha interrotto e sospeso molte iniziative per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Ricordiamo che le associazioni pro loco svolgono da anni un ruolo rilevante nella promozione e diffusione dell’accoglienza turistica sul territorio regionale. Sono impegnate nell’organizzazione di eventi specifici e nell’animazione di borghi e luoghi situati in zone della Toscana meno note e gestiscono servizi ed attività, fra cui la realizzazione di iniziative per favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali. I contributi sono concessi, con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico. L’erogazione avverrà entro il 30 giugno 2021”.