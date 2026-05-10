Svuota la cantina, banchi dimezzati dal maltempo

SESTO FIORENTINO – Il maltempo colpisce Svuota la cantina. Il mercatino tra privati oggi nel centro di Sesto è stato dimezzato dalla pioggia caduta con forza da questa mattina. Oltre ai 121 banchi che hanno deciso di non presentarsi nel posto a loro assegnato visto che già nei giorni scorsi era stato annunciato l’arrivo del […]

SESTO FIORENTINO – Il maltempo colpisce Svuota la cantina. Il mercatino tra privati oggi nel centro di Sesto è stato dimezzato dalla pioggia caduta con forza da questa mattina. Oltre ai 121 banchi che hanno deciso di non presentarsi nel posto a loro assegnato visto che già nei giorni scorsi era stato annunciato l’arrivo del maltempo domenica 10 maggio. Nelle strade del centro come via Alighieri, via Verdi e via Cavallotti e nelle piazze centrali questa mattina sono pochi i banchi degli Svuota cantina che si sono posizionati con gli oggetti da vendere. Pochi anche coloro che hanno deciso di fare una passeggiata per cercare qualche oggetto curioso dimenticato in cantina.