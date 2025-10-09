SESTO FIORENTINO – Sono consultabili online, sulla pagina dedicata https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/Svuotalacantina31, le graduatorie degli ammessi e degli esclusi all’edizione di Svuota la cantina che si terrà il prossimo 19 ottobre. Si ricorda che gli assegnatari che non potranno essere presenti alla manifestazione dovranno comunicare la propria rinuncia entro le 12 del 17 ottobre all’indirizzo mail suap@comune.sesto-fiorentino.fi.it o alla pec protocollo@pec.sesto-fiorentino.net. L’assenza senza avvenuta comunicazione di rinuncia entro i termini indicati comporterà l’esclusione del richiedente e degli altri componenti del proprio nucleo familiare dalla partecipazione all’edizione successiva di Svuota la Cantina.
Svuota la cantina: pubblicate le graduatorie
