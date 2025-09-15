SESTO FIORENTINO – La nuova edizione di “Svuota la cantina” si terrà domenica 19 ottobre. Le iscrizioni saranno aperte dalle 9 di mercoledì 24 settembre alle 23,59 di venerdì 26 settembre; sarà possibile iscriversi esclusivamente online identificandosi con Spid o Cie. Tutte le informazioni su questa edizione, le planimetrie e le graduatorie saranno pubblicate sulla pagina dedicata https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/Svuotalacantina31.
Svuota la cantina torna il 19 ottobre, iscrizioni a settembre
