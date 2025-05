Svuota la cantina tra curiosità e qualche disagio per i residenti

SESTO FIORENTINO – Per tutta la giornata nelle strade e nelle piazze del centro cittadino si svolge il mercatino tra privati “Svuota la cantina”. Sui banchi del mercatino aperto solo ai residenti che possono mettere in vendita (ad un prezzo non sopra 50 euro) i propri oggetti del passato, si possono trovare vecchi giochi e […]



SESTO FIORENTINO – Per tutta la giornata nelle strade e nelle piazze del centro cittadino si svolge il mercatino tra privati “Svuota la cantina”. Sui banchi del mercatino aperto solo ai residenti che possono mettere in vendita (ad un prezzo non sopra 50 euro) i propri oggetti del passato, si possono trovare vecchi giochi e giocattoli, libri usati, abiti e accessori di seconda mano, quadri e bicchieri, piatti e oggettistica da cucina. Svuota la cantina è un vero tesoro per chi cerca oggetti di modernariato scomparsi o curiosità dello scorso secolo. Un piacere per chi si diverte a curiosare alla ricerca di una particolarità ì, mentre per i residenti un ulteriore disagio visto che che l’allestimento dei banchi nelle strade del centro non consente di potersi spostare con la propria auto.