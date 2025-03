Tagliaferri: “Ma quale indecisionismo, la decisione sulla tramvia è stata presa un anno fa. In malafede chi dice il contrario”

CAMPI BISENZIO – “Negli ultimi tempi sono state diffuse numerose inesattezze e falsità, in modo più o meno strumentale. Tra queste, una delle più gravi riguarda il presunto indecisionismo, o addirittura l’opposizione, del Comune di Campi alla realizzazione della tramvia”: lo aveva detto e scritto nei giorni scorsi il sindaco di Campi, Andrea Tagliaferri, lo ha ripetuto ieri sera durante la diretta Facebook voluta su uno dei temi sempre più al centro del dibattito sulla scena politica e non campigiana. Punte di quasi 300 persone collegate (solo su Facebook, la diretta era anche su Instagram), un’ora circa davanti alla telecamera con l’obiettivo di ripetere l’appuntamento anche su altre questioni che riguardano il Comune di Campi Bisenzio, una su tutte la futura Casa della salute o Casa di comunità.

“Tutto quello che è stato detto negli ultimi tempi è una menzogna, – ha aggiunto – Il 2 febbraio dell’anno scorso l’amministrazione comunale ha approvato una delibera di giunta, e all’epoca c’erano anche i 5 Stelle che oggi dicono di pensarla diversamente, che fornisce l’indirizzo per concludere la progettazione e successivamente avviato l’iter autorizzativo.

Abbiamo preso una decisione più di un anno fa e chi diffonde falsità deve assumersene la responsabilità”. Per poi aggiungere: “Siamo sempre stati favorevoli alla realizzazione della tramvia e lo abbiamo dimostrato in questi mesi con i fatti e con gli atti”.

Tutto questo tra una frecciatina a chi ha provocato il commissariamento del Comune per nove mesi, “facendo in questo modo rallentare i tempi, visto che l’accordo per la tramvia a Campi Bisenzio era stato sottoscritto nel 2022”, e un salto indietro nel tempo, alla campagna elettorale prima delle amministrative che lo hanno portato a sedersi sulla poltrona di primo cittadino, quando “tutti i candidati a sindaco, e lo ripeto, tutti i candidati, si erano detti favorevoli a prendere in considerazione la possibilità di modificare il tracciato evitando il passaggio fra due scuole e, di conseguenza, anche da piazza Aldo Moro. E così ho fatto io, una volta eletto sindaco, confrontandomi con il Comune di Firenze”. “Ci fu anche una conferenza stampa – ha aggiunto – in cui, sempre insieme ai rappresentanti di Palazzo Vecchio, illustrammo questa ipotesi”. Che poi è quella di far passare tram e rotaie da via San Giusto per arrivare a Villa Rucellai.

Concetti ribaditi questa mattina in un post su Facebook: “Mi dicono che stamani qualcuno ancora continua a disinformare dicendo che dalla diretta di ieri sera ho detto che “è tutto fermo l’iter dall’approvazione. O non capisce o è in malafede: ieri ho spiegato proprio il contrario, l’approvazione sta andando avanti così come andremo avanti fino alla realizzazione”.