Tagliaferri: “Partecipazione e condivisione saranno la mia stella polare per cambiare la città”

CAMPI BISENZIO – “Da oggi a Campi Bisenzio si apre una nuova stagione, nella quale la partecipazione e la condivisione saranno le stelle polari dell’azione politica e amministrativa della giunta che avrò l’onore di guidare. Voglio ringraziare ciascuno dei 6.577 cittadini che hanno deciso di riporre la loro fiducia in me, nel nome della discontinuità, del ricambio generazionale e soprattutto dell’amore per la nostra città. Che è bella, ma ha le potenzialità per diventare bellissima”: queste le prime parole del neo sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri.

“Sono consapevole di essere stato eletto da una minoranza di campigiani – agggiunge Tagliaferri – ed è per questo che intendo lavorare aggregando e non dividendo, esattamente come ho fatto nella fase di costruzione di questa coalizione civica e politica. È mia intenzione operare al fianco di associazioni, movimenti, partiti, sindacati e singoli cittadini con l’obiettivo di rendere la nostra città più moderna, viva e sicura, anche attraverso lo sviluppo di sinergie virtuose con i Comuni della Piana fiorentina. Lo farò coinvolgendo attivamente il rinnovato consiglio comunale, che non sarà relegato a mero passacarte, a cominciare dal mio principale sfidante, Leonardo Fabbri, che ringrazio per aver condotto una campagna certamente decisa, ma mai sopra le righe. La nostra proposta elettorale si è sviluppata attorno ad un programma ambizioso. Ecco perché da domani cominceremo subito a lavorare per metterlo in pratica e dare così ai cittadini le risposte che si aspettano, senza lasciare nessuno indietro”.