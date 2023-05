Tagliaferri: “Sull’aeroporto Fabbri “la butta in caciara”, mentre il Pd vota sempre contro Campi”

CAMPI BISENZIO – “Sull’ampliamento dell’aeroporto di Firenze ai danni di Campi Bisenzio, il Pd sta facendo una campagna francamente “ridicola”. Mentre il candidato sindaco urla ai quattro venti la propria contrarietà al progetto, i suoi leader a livello regionale e nazionale, da Dario Nardella al presidente della Regione Eugenio Giani, non perdono occasione per votare a […]

CAMPI BISENZIO – “Sull’ampliamento dell’aeroporto di Firenze ai danni di Campi Bisenzio, il Pd sta facendo una campagna francamente “ridicola”. Mentre il candidato sindaco urla ai quattro venti la propria contrarietà al progetto, i suoi leader a livello regionale e nazionale, da Dario Nardella al presidente della Regione Eugenio Giani, non perdono occasione per votare a favore di Peretola e contro i cittadini di Campi. Tutto questo senza che il segretario regionale del Pd, l’ex sindaco campigiano Emiliano Fossi, batta ciglio. Una presa in giro costante dei cittadini di campi che costringe ora Fabbri a buttarla in caciara, sperando di confondere gli elettori”. Replica così Andrea Tagliaferri, candidato sindaco al ballottaggio del 28 e 29 maggio prossimo, in merito alle dichiarazioni del suo avversario sull’ampliamento dell’aeroporto di Firenze.

“Le chiacchiere stanno a zero, parlano i fatti – aggiunge Tagliaferri – e i fatti ci dicono che il 5 maggio scorso il Partito Democratico ha bocciato un atto presentato in Commissione controllo a Firenze, nel quale si chiedeva lo stop all’ampliamento dell’aeroporto di Peretola e l’avvio di un percorso partecipato con il coinvolgimento di tutti i cittadini interessati. Solo le forze di sinistra che l’hanno proposta e il Movimento 5 Stelle hanno votato a favore. Pd e destre contrari. Sempre uniti quando si tratta di fare gli interessi dei più forti, ai danni dei campigiani. Da Fabbri, naturalmente, nemmeno una parola sull’accaduto. Nonostante i goffi tentativi di Fabbri i campigiani sanno bene chi ha combattuto da sempre contro questa infrastruttura inutile, dannosa e insostenibile. Io personalmente l’ho fatto con atti e fatti per oltre 10 anni. Avrei cominciato anche prima, ma purtroppo a differenza del mio avversario, quando sono state poste le basi per questo scempio, ero ancora a scuola”.