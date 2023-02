Taglio del nastro per il mercato settimanale nella zona del Crocifisso: sarà aperto tutti i lunedì mattina

SIGNA – Taglio del nastro questa mattina per il nuovo mercato in piazza Bachelet, vicino ai Giardini del Crocifisso: sei banchi (generi alimentari e non alimentari) che trovano posto ogni lunedì mattina dalle 8 alle 13. Un ulteriore tassello che si aggiunge al puzzle dei mercati rionali signesi (martedì piazza Ugo Pratelli e San Piero […]

SIGNA – Taglio del nastro questa mattina per il nuovo mercato in piazza Bachelet, vicino ai Giardini del Crocifisso: sei banchi (generi alimentari e non alimentari) che trovano posto ogni lunedì mattina dalle 8 alle 13. Un ulteriore tassello che si aggiunge al puzzle dei mercati rionali signesi (martedì piazza Ugo Pratelli e San Piero a Ponti, mercoledì San Mauro a Signa, venerdì il mercato del capoluogo da via Roma a Piazza della Repubblica).

“Un nuovo spazio a servizio della comunità che rientra nel programma di sviluppo commerciale del nostro territorio. Guardiamo alla riqualificazione urbanistica di diverse zone di Signa ma anche a una rigenerazione commerciale, – dichiara il sindaco Giampiero Fossi – in alcune zone d’Italia i mercati sono i luoghi più battuti dalle famiglie per la spesa poiché permettono la creazione di rapporti di fiducia venditore-cliente che spesso non possono verificarsi nei grandi centri commerciali. Oggi abbiamo inaugurato un nuovo punto di aggregazione e di socialità che siamo felicissimi di restituire alla cittadinanza dopo tanti anni. Mi auguro che gli abitanti del quartiere prendano a riferimento questa piazza come punto per una buona spesa ma anche come luogo di scambio e aggregazione. Sono certo che tutto il quartiere troverà grande giovamento da questo nuovo mercato”.