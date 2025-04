Taglio del nastro per il nuovo Coop.fi Palagetta. Oggi l’apertura al pubblico

CAMPI BISENZIO – E’ tutto pronto per il taglio del nastro del punto vendita Coop.fi Palagetta che inaugura oggi, mercoledì 2 aprile, con l’apertura al pubblico alle 8. Punto vendita che è stato presentato ieri alla stampa alla presenza del sindaco Andrea Tagliaferri, della presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori, e della presidente della sezione soci Coop di Campi Bisenzio Franca Frati. Insieme a loro anche Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze, e il direttore commerciale Giovanni De Nitto. Il nuovo punto vendita si estende su una superficie di circa 3.000 metri quadrati, in un’area residenziale densamente abitata e “rappresenta – spiegano da Unicoop Firenze – un nuovo servizio per molti cittadini residenti e di passaggio, sia per la spesa che per le diverse attività del più ampio complesso commerciale dove ci sono anche una farmacia comunale Farmapiana, Euronics e il bar Tuttobene. Il nuovo supermercato nasce con l’obiettivo di fornire una risposta più completa e adeguata rispetto alle crescenti esigenze dell’area di Campi Bisenzio e del bacino circostante: la cooperativa conta oltre 19.000 soci che, da ora, avranno a disposizione un negozio di servizio con un comodo parcheggio su una dorsale urbana di transito dove recarsi per la spesa più importante del fine settimana o fare tappa per gli acquisti quotidiani, senza doversi spostare al di fuori del Comune”.

Il nuovo Coop.fi ha una ricaduta importante anche in termini di occupazione: l’apertura del punto vendita ha generato 45 nuove assunzioni sul territorio. In totale il Coop.fi Palagetta conta 105 addetti, sessanta dei quali provengono da trasferimenti da altri Coop.fi., compreso il punto vendita di via Buozzi, temporaneamente chiuso in vista della ristrutturazione e riqualificazione. Proprio per agevolare la spesa di soci e clienti, la cooperativa ha attivato una navetta che, fino al 19 aprile, garantirà un servizio con partenze ogni 15 minuti dal Coop.fi Palagetta al punto vendita di via Buozzi, dal lunedì al sabato (dalle 8.15 alle 19.45) e la domenica (dalle 8.15 alle 13.30).

“Da sempre, Coop è sinonimo di qualità e convenienza, questo nuovo punto vendita rappresenta quindi una grande opportunità per Campi Bisenzio, – ha detto il sindaco Tagliaferri – da un lato, garantisce un servizio essenziale per i cittadini, con un’offerta che privilegia prodotti locali, filiere controllate e pratiche sostenibili. Dall’altro, genera nuovi posti di lavoro e rafforza il tessuto economico locale, in un momento in cui ogni segnale di crescita è fondamentale”.

“Con questa apertura – ha aggiunto Daniela Mori – rinnoviamo il nostro impegno a garantire beni e servizi alle migliori condizioni possibili, con prodotti buoni, sicuri e convenienti, in luogo a misura di cliente, in cui l’innovazione è al servizio dell’ambiente. Siamo felici di poter offrire ai tanti soci di questo territorio un nuovo servizio e un luogo di relazioni, socialità e opportunità messe a disposizione dalla sezione soci Coop di Campi Bisenzio. Alla direttrice e a tutti i lavoratori del punto vendita va il mio augurio di buon lavoro”. “Salutiamo con entusiasmo il nuovo Coop.fi Palagetta – ha concluso Franca Frati – che rappresenta un bel segnale di attenzione della cooperativa per il nostro territorio. Questo supermercato, così innovativo e accogliente, è organizzato per rispondere alle esigenze di una spesa completa e di qualità e per soddisfare al meglio i nostri soci e clienti. Il negozio Palagetta sarà per tutti noi un nuovo riferimento, non solo come luogo di acquisto, ma anche di incontro e di socialità. Invitiamo tutti i nostri soci e clienti a frequentarlo per fare acquisti e per conoscere le opportunità culturali e di partecipazione che la nostra sezione soci offre sul territorio”.