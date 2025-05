Taglio dell’erba, squadre in azione anche la domenica a Prato. Alia Multiutility intensifica l’attività nei giardini comunali

PRATO – Alia Multiutility rafforza il servizio di sfalcio dell’erba nei giardini pubblici del Comune di Prato, intensificando gli interventi grazie a un potenziamento delle squadre operative e all’introduzione di turni straordinari anche nelle giornate festive. Una misura che consentirà di accelerare le attività nelle aree verdi e garantire il pieno ripristino del decoro urbano. L’andamento climatico particolarmente instabile dei mesi primaverili, caratterizzato dall’aumento delle precipitazioni, ha reso più complesso il regolare svolgimento del servizio. In particolare, le frequenti giornate di pioggia – secondo i dati Lamma sono state 10 a marzo, 6 ad aprile e 6 a maggio – hanno determinato condizioni non idonee all’utilizzo dei trattorini rasaerba, che non possono operare su terreni impregnati d’acqua senza compromettere la qualità del taglio e la salute del manto erboso.

Nonostante questo scenario meteorologico sfavorevole, l’attività sul territorio è proseguita senza sosta: da marzo 2025 sono stati falciati oltre 10 milioni di metri quadrati di superficie erbosa (10.982.733 metri quadrati), con oltre 4.000 ore di lavoro (4.071 ore) svolte da parte delle squadre, impiegando trattorini e decespugliatori per le rifiniture. Tutte le altre lavorazioni previste nel piano di gestione del verde, come il diserbo di marciapiedi, cigli stradali e piste ciclabili, risultano in linea con la programmazione condivisa con l’amministrazione comunale. Per garantire un ulteriore miglioramento del servizio, Alia ha deciso di incrementare il proprio impegno sul territorio, intensificando le attività settimanali e pianificando interventi anche nelle giornate di domenica. Un investimento di risorse e organizzazione a sostegno del territorio e della qualità della vita urbana.