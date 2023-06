“Tam-Tam la cultura che ti muove”, il progetto del furgoncino carico di libri, laboratori e attività arriva a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Il progetto “Tam-Tam la cultura che ti muove” arriva a Lastra a Signa. L’iniziativa, finanziata dalla Fondazione CRF, realizzato da EDA Servizi in collaborazione con il Comune di Scandicci e il progetto Circoli in Circolo e con il Comune di Lastra a Signa, promuove infatti la partecipazione culturale e la lettura sul territorio attraverso alcune tappe di un furgoncino carico di libri, attività e laboratori. Le tappe che si terranno a Lastra a Signa sono le seguenti: mercoledì 5 luglio alle 10 in piazza Piave a Malmantile in collaborazione con la Misericordia di Malmantile, lunedì 10 luglio alle 18 in via Livornese 557 in collaborazione con l’associazione Con il sorriso di Beatrice Morandi e martedì 5 settembre alle 17 al giardino di piazza del Popolo a Ginestra Fiorentina in collaborazione con l’Associazione Genitori Scuole Ginestra Fiorentina.