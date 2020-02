“Tampon tax”, approvata all’unanimità la mozione presentata dal Pd

SIGNA – Approvata all’unanimità, dal consiglio comunale di Signa, la mozione denominata “Tampon tax”, presentata dal Partito Democratico, grazie al sostegno dei Giovani Democratici del Pd metropolitano, “per ribadire – si legge in una nota – l’impegno dell’amministrazione comunale nello svolgere azioni volte a facilitare l’acquisto di prodotti di prima necessità, per ogni donna signese, nelle farmacie del nostro territorio”. “Nel 2020 – continua il comunicato – in Italia la tassazione sugli assorbenti e i prodotti di igiene intima femminile è ancora al 22%, un’incredulità se si pensa che in alcuni paesi gli assorbenti vengono distribuiti in maniera del tutto gratuita alle studentesse. Ciò si può definire come una vera e propria ingiustizia verso le fasce più deboli, ma non solo, della società, che molto spesso durante i periodi mestruali non riescono ad assicurarsi un’igiene adeguata”. Sull’argomento sono intervenute anche Giulia Cintolesi (consigliere comunale del Pd) e l’assessore Chiara Giorgetti (insieme nella foto, con loro Francesca Bertini – GD del Pd metropolitano): “Sono tanti i prodotti di cui è complicato fare a meno – ha detto Cintolesi – ma per ogni donna, per almeno quarant’anni della propria vita, ce n’è un assolutamente indispensabile: l’assorbente. È paradossale che si continui a tassarli come beni di lusso quando ci sono alcuni prodotti altrettanto primari con delle maggiori agevolazioni. È tempo di dare un segnale forte, lo dobbiamo a tutte le signesi”. “Ritengo che ogni donna – ha aggiunto l’assessore Giorgetti – abbia diritto alla propria igiene intima: con questa mozione vorremmo sollecitare il Governo e il Parlamento alla riduzione dell’aliquota su tutti i prodotti igienico-sanitari femminili e non solo su quelli biodegradabili e compostabili. Grazie ai Giovani Democratici del Pd metropolitano, questa mozione è stata presentata in tutti i Comuni della Piana così da poter agire in modo coordinato su tutto il territorio per raggiungere l’obiettivo prefissato, con il supporto anche della Regione Toscana”.