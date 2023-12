Tanti sorrisi e le note di “Jingle Bells”: sotto l’albero delle scuole di Campi i regali della Compagnia di Babbo Natale

CAMPI BISENZIO – Hanno accolto i bambini delle scuole di Campi Bisenzio cantando “Jingle Bells”. Con il sorriso e il cappello rosso con il “pon pon” bianco con stampato sopra il nome di ognuno di loro. Ma, soprattutto, portando loro dei doni (giocattoli, come i giochi in scatola per esempio, che consentano ai bambini di […]

CAMPI BISENZIO – Hanno accolto i bambini delle scuole di Campi Bisenzio cantando “Jingle Bells”. Con il sorriso e il cappello rosso con il “pon pon” bianco con stampato sopra il nome di ognuno di loro. Ma, soprattutto, portando loro dei doni (giocattoli, come i giochi in scatola per esempio, che consentano ai bambini di condividere insieme momenti di svago e divertimento) in vista delle ormai imminenti festività natalizie. Sono i “Babbi Natale” della Fondazione La Compagnia di Babbo Natale Onlus che, accolti dal vice-sindaco e assessore alla pubblica istruzione Federica Petti, hanno iniziato il loro “giro” per Campi dalla scuola Sacro Cuore di Capalle. Complessivamente sono state 45 le classi visitate per un totale di 180 pacchi consegnati, a conferma di un impegno costante e che aveva già visto diversi componenti della fondazione sul territorio, nei giorni successivi all’alluvione, a spalare il fango con pompe idrovore e gruppi elettrogeni. La Fondazione, infatti, nata due anni fa dalla “trasformazione” di quella che era un’associazione (280 gli iscritti) “si ispira ai principi del Terzo settore” e li applica”, con tanti progetti di sostegno e iniziative di solidarietà come si può leggere sul loro sito Home – La Compagnia di Babbo Natale. “La ricchezza principale di chi ne fa parte – ha spiegato il presidente Silvano Gori – è il tempo, per questo motivo è importante metterlo a disposizione di chi ha bisogno e di chi possiamo aiutare”.