Tari: dal 1 gennaio 2026 la gestione passerà al Comune

CALENZANO – Dal 1 gennaio 2026 la Tari verrà gestita direttamente dal Comune e non più da Alia Plures, che invece continuerà ad assicurare i servizi di igiene urbana. Per tutte le informazioni e le pratiche inerenti la tariffa rifiuti, dunque, i cittadini potranno rivolgersi al Servizio Tributi – Ufficio Tari telefonando ai numeri 0558833435 – 0558833330 o scrivendo alla e-mail tari@comune.calenzano.fi.it oppure di persona, prenotando un appuntamento per telefono, per posta elettronica o attraverso il sito internet del Comune https://servizi.comune.calenzano.fi.it/appuntamenti/. L’ufficio tributi gestirà anche il ricevimento del pubblico tramite lo sportello fisico presso lo Sportello del Cittadino, aperto il martedì con orario 9-13.

L’ufficio raggiungerà una completa gestione operativa gradualmente: ad esempio per la bollettazione e l’erogazione di rimborsi o rettifica di avvisi di pagamento si dovrà attendere la tarda primavera quando verrà eseguita la migrazione completa dei dati nei sistemi informativi dell’Ente, tuttavia il cittadino potrà riferirsi al Comune subito, fin dal 1 gennaio. Sul sito saranno pubblicate le informazioni, la modulistica e la possibilità di presentare istanze on line. La decisione di internalizzare il servizio segue una delibera della Giunta comunale della scorsa estate, che ha stabilito di non passare alla tariffa corrispettiva dal 2026. L’amministrazione ha deciso dunque di mantenere l’attuale sistema tributario e, allo stesso tempo, di riportare all’interno del Comune la gestione operativa della Tari, anche per rafforzare il rapporto con i cittadini, che diventa diretto e non mediato dal gestore.