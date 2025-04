Tari, il Comune di Prato aiuta famiglie e imprese con un fondo sociale e incentivi ambientali 

PRATO – Un fondo sociale per le famiglie e agevolazioni a carattere ambientale per le imprese. Così il Comune di Prato ha deciso di venire incontro ai cittadini alle prese con il pagamento della Tari. Le due modalità sono state presentate stamani, 9 aprile, in commissione 2 dall’assessore al bilancio Cristina Sanzò per il successivo […]

PRATO – Un fondo sociale per le famiglie e agevolazioni a carattere ambientale per le imprese. Così il Comune di Prato ha deciso di venire incontro ai cittadini alle prese con il pagamento della Tari. Le due modalità sono state presentate stamani, 9 aprile, in commissione 2 dall’assessore al bilancio Cristina Sanzò per il successivo passaggio in consiglio comunale per l’approvazione. Il fondo per le famiglie in particolare ha a disposizione una cifra più alta del passato, da 250.000 a 350.000 euro. Una somma che sarà ulteriormente incrementata non appena saranno disponibili le risorse economiche. Inoltre sono stati alzati i tetti dell’Isee per potervi accedere in modo da allargare la platea degli aventi diritto.

Più complicato, a norma di legge, dare una mano alle imprese. Il meccanismo si basa su agevolazioni a carattere ambientale per le utenze non domestiche che dimostrano di raggiungere determinate percentuali di raccolta: 30% differenziata la riduzione della parte variabile è del 20, con il 50 la riduzione è del 50, mentre se raggiungi 70 la riduzione è del 100 parte variabile. Si possono studiare anche altre riduzioni di carattere ambientale ma non contributi diretti.

“L’opposizione vuole dare un colore politico a questo aumento per pura strumentalizzazione. – afferma l’assessore Sanzò – La realtà è molto diversa. Anche le città governate dal centrodestra infatti, subiscono un ritocco verso l’alto delle tariffe. Pistoia ad esempio, amministrata da Fratelli d’Italia dal 2017, ha un aumento del 7% esattamente come Prato. Lo stesso aumento registrato nel 2024. Poggio a Caiano invece non può essere paragonata agli altri Comuni del pratese perché da quest’anno è a tariffa corrispettiva. Passa dunque da tributo a tariffa che ha regole diverse per l’approvazione. Poiché ancora la tariffa unitaria dei 23 Comuni passati a corrispettiva non è deliberata come fa il centrodestra ad affermare l’invarianza rispetto al 2024? L’opposizione dovrebbe informarsi bene prima di lanciare accuse a caso con il solo obiettivo di fare polemica, poco importa se dice il falso”.