Tari, Nucciotti: “Presto un nuovo sistema di calcolo della tassa in base ai rifiuti prodotti”

CAMPI BISENZIO – “Nelle ultime settimane stanno arrivando a casa dei cittadini i bollettini Tari e l’argomento è oggetto di discussione in quanto il tributo è sempre percepito come eccessivo rispetto al servizio erogato da Alia. Per evitare speculazioni e contribuire a spiegare meglio la situazione vorrei puntualizzare che la tariffa Tari è soggetta a forte […]

CAMPI BISENZIO – “Nelle ultime settimane stanno arrivando a casa dei cittadini i bollettini Tari e l’argomento è oggetto di discussione in quanto il tributo è sempre percepito come eccessivo rispetto al servizio erogato da Alia. Per evitare speculazioni e contribuire a spiegare meglio la situazione vorrei puntualizzare che la tariffa Tari è soggetta a forte regolazione esterna e per l’Ato Toscana centro, di cui il nostro Comune fa parte, il gestore scelto è Alia”: lo dice in una nota il candidato a sindaco alle prossime elezioni amministrative di Campi Bisenzio, Riccardo Nucciotti.

“La legge – spiega Nucciotti – prevede che la Tari sia impostata alla copertura dei costi del servizio, costi che vengono ripartiti tra le utenze risultanti al momento del calcolo della tassa. A oggi risultano molti evasori sotto forma di utenze non censite ed errori sulle bollette consegnate. Già da assessore mi sono impegnato a risolvere questi problemi, proponendo l’istituzione di un sistema di valutazione delle prestazioni di Alia, un forte controllo sul censimento delle utenze domestiche e non, che sarà avviato nel secondo semestre di questo anno. Se verrò eletto sindaco ho già in programma azioni per un intervento ancora più incisivo di recupero delle tariffe evase. Inoltre, tramite l’approvazione della delibera di giunta 140 del 2 agosto 2022, ho promosso in prima persona l’atto di indirizzo all’introduzione nel 2024 del nuovo sistema di calcolo che prevede una maggior aderenza della tassa all’effettiva produzione di rifiuti”.

“Se poi consideriamo – conclude – che sotto l’assessorato da me guidato siamo passati da un livello di raccolta differenziata dal 48% al 76%, la strada tracciata è chiara: dobbiamo insistere ancora di più sulla raccolta porta a porta che molto più dei “cassonetti intelligenti” ci permette di avere capillare controllo e differenziazione dei rifiuti, in modo tale da poter applicare una tariffazione puntuale dell’indifferenziato con conseguente ulteriore sconto fino al 30% della tariffazione. Inoltre nel nostro programma elettorale abbiamo previsto l’aumento dei turni settimanali di raccolta dei rifiuti umidi da 2 a 3 volte la settimana, e dei rifiuti in plastica da 1 a 2 volte la settimana, senza aggravio di costi per i cittadini in quanto razionalizzeremo il servizio di pulizia strade grazie a una diminuzione dei passaggi mensili in specifiche zone”.