Taric, in arrivo a Signa le prime bollette. Confermata l’apertura settimanale dello sportello in via Santelli

SIGNA – Sono in arrivo da inizio giugno le prime bollette Taric per le utenze del Comune di Signa. La nuova fattura, con scadenza il 30 giugno, riguarda il primo trimestre del 2026 ed è la prima emessa dopo il passaggio al sistema di tariffazione corrispettiva dei rifiuti. In attesa dell’approvazione delle tariffe 2026, gli importi saranno calcolati sulla base delle tariffe dell’anno precedente; gli eventuali conguagli saranno applicati nella prima bolletta utile, successiva all’approvazione definitiva. Per accompagnare cittadini e utenti in questa fase di avvio, Plures Alia conferma anche l’apertura settimanale dello Sportello integrato, attivo ogni settimana, il martedì, dalle 8.30 alle 13 nei nuovi spazi di via Santelli 15, presso l’ex Cinema Odeon.

In vista dell’arrivo delle prime bollette Taric, l’azienda ha inoltre previsto un potenziamento del personale dedicato alla gestione delle pratiche Tari/Taric, così da garantire un’assistenza più efficace e tempi di attesa ridotti. I nuovi locali, più ampi e accoglienti, consentiranno infatti di gestire al meglio l’elevata affluenza prevista nelle prossime settimane. Per informazioni è sempre attivo anche il

call center è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888333 (gratuito da rete fissa), 199 105105 (da rete mobile, a pagamento secondo il proprio piano tariffario) e 0571 1969333 (da rete fissa e mobile).

“L’arrivo delle prime bollette Taric – sostiene l’assessore all’ambiente, Federico La Placa – rappresenta un passaggio importante in un percorso che il Comune di Signa sta portando avanti con serietà e senso di responsabilità. Sappiamo che ogni cambiamento richiede attenzione e ascolto, per questo vogliamo rassicurare i cittadini e raccontare, passo passo, ogni evoluzione. In collaborazione con Plures Alia abbiamo rafforzato i servizi di assistenza e confermato l’apertura settimanale dello Sportello Integrato, così da garantire supporto concreto e chiarimenti puntuali a tutti gli utenti. La tariffa corrispettiva introduce un principio di maggiore equità, premiando i comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata e responsabilizzando ciascuno rispetto alla gestione dei rifiuti. È un modello moderno e trasparente, che guarda alla sostenibilità ambientale e alla qualità del servizio. Come amministrazione comunale manterremo sempre massima la disponibilità al confronto e all’accompagnamento dei cittadini in ogni fase di questo percorso”.