Taric, iniziato il conto alla rovescia. Il 70% dei signesi ha ritirato il kit. La Placa: “Sistema più equo ed efficiente”

SIGNA – Prosegue nel Comune di Signa il percorso di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti e di introduzione della tariffa corrispettiva, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2026. “A oggi – spiegano dal Comune – il 70% degli utenti ha già ritirato le attrezzature necessarie per differenziare correttamente i rifiuti e attivare il nuovo sistema tariffario. I contenitori e i sacchi per la raccolta sono dotati di strumenti digitali di rilevazione (Tag), indispensabili per il corretto funzionamento del sistema. I contenitori attualmente in uso dovranno essere restituiti ad Alia. Per agevolare il ritiro del nuovo kit e fornire tutte le informazioni utili ai cittadini, è stata prorogata l’apertura dello sportello al cittadino in via Santelli 15 (presso l’ex Odeon) fino al 28 febbraio, il martedì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 13”.

I titolari di un’utenza, domestica o non domestica di piccole dimensioni, possono inoltre richiedere gratuitamente la consegna del kit a domicilio tramite Aliapp, l’App gratuita di Alia disponibile per sistemi iOS e Android, oppure contattando il call center ai numeri 800 888333 (da rete fissa, gratuito), 199 105105 (da rete mobile, a pagamento) e 0571 1969333 (da rete fissa e mobile). Per le aziende di grandi dimensioni la quantità e il volume dei contenitori possono variare; è pertanto necessario prenotare una visita di un operatore Alia presso la propria sede, contattando il call center.

“Il dato del 70% di utenti che hanno già ritirato il kit – ha commentato l’assessore Federico La Placa – rappresenta un segnale positivo e dimostra la collaborazione e il senso di responsabilità della nostra comunità. La tariffa corrispettiva è uno strumento fondamentale per rendere il sistema più equo, trasparente ed efficiente, perché consente di legare i costi del servizio ai comportamenti virtuosi nella differenziazione dei rifiuti. I nuovi contenitori dotati di Tag non sono solo un supporto tecnologico, ma il cuore di un modello moderno di gestione ambientale, che ci permetterà di migliorare la qualità della raccolta, ridurre gli sprechi e aumentare il riciclo. Come amministrazione abbiamo scelto di accompagnare cittadini e imprese in questo passaggio con informazioni chiare, servizi di supporto e con la proroga dello sportello dedicato, proprio per non lasciare indietro nessuno”. L’assessore La Placa ha poi aggiunto: “Mi preme segnalare un’altra novità importante: a partire dal 13 gennaio 2026, lo sportello Tari sarà trasferito dal palazzo comunale ai locali di via Santelli 15, presso l’ex Odeon, e sarà operativo tutti i martedì dalle 8.30 alle 12.30”.