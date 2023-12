Tariffa corrispettiva, prima fattura in ritardo. L’assessore Lari: “Stiamo verificando la posizione degli utenti”

LASTRA A SIGNA – “Per il gestore del servizio si tratta di un primo anno sperimentale dove è necessario mettere a punto il meccanismo e perfezionare certe criticità riscontrate in altri ambiti. Per questo motivo siamo costantemente in contatto con Alia Servizi Ambientali per verificare le posizioni delle utenze dove si sono evidenziate delle criticità, […]

LASTRA A SIGNA – “Per il gestore del servizio si tratta di un primo anno sperimentale dove è necessario mettere a punto il meccanismo e perfezionare certe criticità riscontrate in altri ambiti. Per questo motivo siamo costantemente in contatto con Alia Servizi Ambientali per verificare le posizioni delle utenze dove si sono evidenziate delle criticità, in modo che la tariffazione avvenga con la maggior precisione possibile”. E’ quanto ha dichiarato l’assessore ai Tributi e al bilancio Massimo Lari. “Alla luce di queste motivazioni – ha proseguito l’assessore – Alia ci ha comunicato che la fattura dei primi tre trimestri 2023 è slittata di un paio di mesi rispetto alle previsioni iniziali ed arriverà entro l’inizio del mese di gennaio, con scadenza a fine gennaio per il pagamento. Il sistema di tariffazione corrispettiva è a nostro modo di vedere più in linea con il principio che chi produce più rifiuti più deve partecipare al finanziamento del servizio e quindi più equo, però come tutti i sistemi nuovi ha bisogno di un periodo di rodaggio, al fine di ridurre al minimo le criticità che possono emergere in fase di prima applicazione”. “C’è bisogno quindi della collaborazione di tutti e della serenità necessaria nell’affrontare le eventuali problematiche che potrebbero emergere in questa prima fase di applicazione della tariffa corrispettiva; da parte di Alia e da parte dell’amministrazione comunale – ha concluso l’assessore – c’è la massima disponibilità in tal senso”.

Nell’anno in corso gli svuotamenti significativi, per la determinazione della fascia di merito per essere premiati rispetto alla tariffa base, sono quelli del terzo trimestre (1 luglio – 30 settembre). In sintesi, se un’utenza ottiene il “premio” nel terzo trimestre, nel calcolo tariffario sarà applicato da inizio anno; se, nel terzo trimestre, è nella fascia di merito intermedia, pagherà la tariffa base da inizio anno; se si trova nella condizione di dover pagare gli svuotamenti in eccesso di residuo non differenziabile nel terzo trimestre, dal 1 gennaio al 30 giugno, pagherà la tariffa base. Per ulteriori informazioni e, più in generale, per sbrigare le pratiche relative alla tariffa è possibile recarsi al Punto Alia, nella sede comunale, in via Cadorna (Punto Amico), aperto ogni primo, terzo ed eventuale quinto giovedì del mese dalle 8.40 alle 13.40 e ogni secondo e quarto giovedì del mese dalle 13.30 alle 18.30.

Alia ha reso disponibili anche nuovi canali di contatto per la clientela, rendendo la comunicazione più semplice ed immediata: sito web e Area clienti: www.aliaserviziambientali.it, anche per accedere alla nuova area clienti Aliapp. Una volta iscritti, utilizzando il proprio codice utenza, sarà possibile richiedere informazioni e inviare segnalazioni, monitorare lo stato di avanzamento delle richieste, visualizzare i contratti e l’estratto conto personale; call center: chiamando il call center dal lunedì al venerdì (8.30-19.30) e il sabato (8.30-14.30) è possibile effettuare iscrizioni, variazioni, cessazioni Tari; numeri 800.888333 da rete fissa, 0571.1969333 da fisso o mobile e 199.105105 da rete mobile; oppure scrivere all’indirizzo mail tariffa.info@aliaserviziambientali.it

Per ogni ulteriore informazione relativa, invece, alla tariffa corrispettiva, per conoscere giorni e orari degli sportelli e per visionare il nuovo schema di regolamento è possibile consultare la pagina dedicata raggiungibile sempre dalla home page del sito di Alia.