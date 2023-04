Tariffa corrispettiva, proseguono gli incontri per cittadini e commercianti: domani appuntamento a Malmantile

LASTRA A SIGNA – L’amministrazione comunale, in collabo con Alia Servizi Ambientali Spa, organizza una serie di incontri per confrontarsi con i cittadini e rispondere a dubbi e chiarimenti sulla nuova Tariffa corrispettiva. Il secondo appuntamento è per domani, 27 aprile, alle 18.30 a Malmantile presso il circolo La Sportiva. Gli altri saranno il 4 maggio […]

LASTRA A SIGNA – L’amministrazione comunale, in collabo con Alia Servizi Ambientali Spa, organizza una serie di incontri per confrontarsi con i cittadini e rispondere a dubbi e chiarimenti sulla nuova Tariffa corrispettiva. Il secondo appuntamento è per domani, 27 aprile, alle 18.30 a Malmantile presso il circolo La Sportiva. Gli altri saranno il 4 maggio alle 18.30 a Ginestra Fiorentina presso il circolo Mcl in via Chiantigiana, l’11 maggio alle 18.30 a Porto di Mezzo presso il teatrino parrocchiale e il 18 maggio alle 21 nuovamente presso il palazzo comunale, in sala consiliare, dedicato a commercianti e aziende.

Agli incontri interverranno il sindaco Angela Bagni, l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni e l’assessore al bilancio Massimo Lari insieme a rappresentanti di Alia Servizi Ambientali Spa. “Il nuovo sistema tariffario – si legge in una nota – premia gli utenti maggiormente virtuosi nella separazione dei rifiuti, si basa sul rapporto tra le varie tipologie di conferimento ed è composto da una quota fissa, collegata alla superficie dell’immobile, e da una parte variabile basata sulla misurazione di tutti i conferimenti dei rifiuti. Il conferimento delle frazioni differenziate (organico, carta e cartone e imballaggi) è gratuito e senza limiti, la rilevazione è utile solo per stabilire l’accesso a eventuali premialità in fattura. Il conferimento del residuo non differenziabile resta a cassonetto stradale che sarà dotato di una nuova tecnologia, che permette la rilevazione dei conferimenti. La raccolta del vetro rimane ad accesso libero e campana stradale; il calendario delle raccolte a domicilio non subisce variazioni”.