Tariffa corrispettiva: simula on line il corretto conferimento dei rifiuti. E scopri il comportamento che ti premia

LASTRA A SIGNA – Da quest’anno, nei Comuni di Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Lastra a Signa, Monsummano Terme, Montelupo Fiorentino, Scarperia e San Piero e Vinci, è attiva la “Tariffa corrispettiva”, che premia i cittadini virtuosi. E dalla giornata di ieri, 18 maggio, è on line sul portale di Alia Servizi Ambientali, www.aliaserviziambientali.it, un simulatore che mostra ai cittadini, in modo semplice e veloce, quali possono essere i comportamenti più virtuosi, nel corretto conferimento dei rifiuti. Il simulatore, infatti, illustra il comportamento all’interno di un trimestre, che corrisponde anche al periodo di fatturazione.

Entrando nel simulatore, con il profilo assegnato per la prima fattura di default (massima differenziata), è sufficiente selezionare il numero di componenti del nucleo familiare, e inserire gli svuotamenti delle principali frazioni raccolte (residuo non differenziabile, organico, carta e cartone, imballaggi). Il sistema, considerando il numero degli svuotamenti trimestrali, calcola il rapporto tra le raccolte differenziate ed il non differenziato, fornendo tre profili previsti: “Puoi fare di più”: questo comportamento poco virtuoso non permette di accedere alle premialità e può ripercuotersi in tariffa con il pagamento di tutti gli svuotamenti in eccesso del residuo non differenziabile; “Non male!” quando ci sono ancora margini di miglioramento; l’utente pagherà la tariffa base, senza premialità, né penalità; “Fantastico!”: i comportamenti virtuosi ed il rispetto per l’ambiente permettono di accedere alle premialità, cioè una riduzione della parte variabile in fattura.

Risulterà evidente che maggiore è l’impegno nelle raccolte differenziate, più alta sarà la possibilità di raggiungere le premialità previste. È utile ricordare che il conferimento delle principali frazioni, eccetto il residuo, è completamente gratuito e senza limiti, che il vetro è sempre ad accesso libero a campana stradale, e che la fatturazione, ad eccezione dell’anno in corso, sarà trimestrale, e quindi se il comportamento del secondo trimestre 2023 (aprile – giugno) sarà “fantastico!” darà diritto ad accedere alle premialità. Alia invita i cittadini, che non hanno ancora provveduto, ad applicare i nuovi dispositivi adesivi di lettura (Tag) al fine di attivare il sistema, verificare i comportamenti e, se del caso, correggerli.