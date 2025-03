Teatro della Limonaia: Progetto Social Art, a teatro per parlare di lavoro e minoranze

SESTO FIORENTINO – Il teatro come un trampolino per l’inclusione sociale. E’ il progetto Social art per l’inclusione – un piano di azione per il futuro” in questa edizione rivolto a 17 persone. Curato dall’associazione Vivere per l’Intraprendenza è rivolto ai giovani e agli adulti della provincia di Firenze con particolare attenzione alle donne, ai […]

SESTO FIORENTINO – Il teatro come un trampolino per l’inclusione sociale. E’ il progetto Social art per l’inclusione – un piano di azione per il futuro” in questa edizione rivolto a 17 persone. Curato dall’associazione Vivere per l’Intraprendenza è rivolto ai giovani e agli adulti della provincia di Firenze con particolare attenzione alle donne, ai disoccupati e agli inattivi. Iniziato il 10 febbraio scorso il progetto si chiuderà con la messa in scena di “Lisistrata, scioglie gli eserciti” al Teatro della Limonaia aperto a tutti ei gratuito. Il progetto ha come obiettivo il rafforzamento di attitudini, caratteristiche e talenti delle persone, per l’inserimento nel contesto sociale e lavorativo con un piano d’azione per il raggiungimento di autonomia e occupabilità. Si articola in un laboratorio teatrale, con la produzione e messa in scena di uno spettacolo e un laboratorio di job coaching e allenamento all’intraprendenza con la messa a punto di un piano d’azione personale per ogni partecipante.

Lo spettacolo è liberamente tratto da un’opera di Aristofane, un classico senza tempo, appositamente rivisitato. In un’epoca in cui il linguaggio è sempre più spesso usato come arma, Lisistrata risponde con il potere della parola, capace di disarmare gli eserciti e rovesciare i giochi di potere, senza ricorrere alla violenza. La commedia di Aristofane esalta il potere dei deboli: un gruppo di donne colpisce nei punti deboli i forti, costringendoli alla resa attraverso astuzia e determinazione. Al centro il dialogo, la mobilitazione delle donne che, insieme, fermeranno la guerra con il proprio corpo, negandolo. Un’azione che sembra paradossale, ma che porterà a una soluzione.