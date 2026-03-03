Teatro: un premio per le giovani compagnie a Officina Civica

CALENZANO – Sabato 18 e domenica 19 aprile, Officina Civica diventerà il cuore pulsante del teatro giovane con la prima edizione di Generazione Scena. L’evento, nato dalla collaborazione tra FOA’ – Formazione Attori e Strabiliarte APS, è un contest unico nel suo genere, pensato specificamente per gruppi teatrali composti da ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni. Non si […]

CALENZANO – Sabato 18 e domenica 19 aprile, Officina Civica diventerà il cuore pulsante del teatro giovane con la prima edizione di Generazione Scena. L’evento, nato dalla collaborazione tra FOA’ – Formazione Attori e Strabiliarte APS, è un contest unico nel suo genere, pensato specificamente per gruppi teatrali composti da ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni. Non si tratta solo di una competizione, ma di un’esperienza formativa in cui i partecipanti potranno presentare i propri spettacoli, incontrare coetanei con la stessa passione e dialogare con professionisti del settore in un clima di scambio e crescita.

La performance che saprà distinguersi per qualità artistica, originalità e forza espressiva riceverà un riconoscimento speciale: la possibilità di utilizzare gratuitamente Officina Civica per un’intera giornata. Il gruppo vincitore avrà a disposizione il palco, l’impianto tecnico e gli spazi della struttura per una replica del proprio spettacolo o per lo sviluppo di un nuovo progetto, consolidando così il proprio percorso artistico in un ambiente professionale. Come partecipare: iscrizioni entro il 20 marzo. Il contest è aperto a tutti i gruppi teatrali giovanili (14-20 anni) che vogliano mettersi alla prova su un palcoscenico vero davanti a un pubblico reale. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 20 marzo esclusivamente tramite email all’indirizzo: contatti@formazioneattori.it.

Il pubblico potrà sostenere l’entusiasmo e la creatività delle nuove generazioni scegliendo tra biglietti singoli per i vari appuntamenti o abbonamenti per l’intero weekend, vivendo un percorso fatto di storie, energia e talento. “Vogliamo che il teatro diventi una casa per questi ragazzi – spiegano gli organizzatori – Generazione Scena è l’occasione concreta per far vedere il proprio lavoro e ricevere un confronto qualificato, in uno spazio che valorizza il protagonismo giovanile”.