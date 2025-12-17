Telco Soluzioni Digitali, la Slc CgilToscana: “Il governo batta un colpo: un’attesa inaccettabile, una ricollocazione possibile”

CAMPI BISENZIO – Ieri a Firenze un gruppo di lavoratori di Telco Soluzioni Digitali ha deciso di presidiare simbolicamente la Regione Toscana in occasione del Consiglio regionale, per portare all’attenzione del governo “una vicenda – spiega Samuele Falossi – Slc/Cgil Toscana – che da troppo tempo viene ignorata dallo stesso. Da luglio 2024 Tsd ha smesso di investire abbandonando il territorio; da dicembre 2024 ha smesso di pagare gli stipendi ai circa 450 lavoratori della Toscana (tra Campi Bisenzio, Siena, Arezzo, Vicopisano, Grosseto) che da marzo 2025 sono in cassa integrazione a zero ore senza nessuna possibilità di rientrare al lavoro. Da subito la Regione Toscana ha accolto le giuste istanze dei lavoratori, ma ad oggi la decisione del futuro dell’azienda è in mano ai giudici fallimentari, che ne stanno decretando la fine”.

E ancora: “Da tempo il sindacato chiede un intervento diretto di FiberCop e Open Fiber, le principali aziende del settore, che potrebbero utilizzare le professionalità presenti per riparare, sviluppare, progettare e costruire la rete della nostra regione. Si preferisce spendere i soldi dei contribuenti con la cassa integrazione, piuttosto che ricollocare professionalità fondamentali per lo sviluppo tecnologico del paese. Oggi, l’azione dei lavoratori è dettata dalla disperazione di una situazione che non vede futuro e che invece di sviluppo per il paese crea esuberi e disoccupazione. Slc/Cgil Toscana esprime solidarietà e vicinanza ai lavoratori che lottano per il proprio futuro e sarà loro accanto fino a che non si arriva ad una soluzione positiva per tutto il paese”.