Tenta di abbandonare rifiuti non differenziati e scarti tessili: multato dalla Polizia municipale. E aveva anche l’auto senza revisione…

FIRENZE – Continuano i controlli della Polizia municipale fiorentina contro l’abbandono e il non corretto smaltimento dei rifiuti. Nei giorni scorsi il Reparto di Rifredi ha multato tre persone per varie violazioni alle norme in materia. Una di queste è un anziano residente in un Comune della provincia, colto sul fatto dalla pattuglia mentre scaricava alcuni sacchi neri nei cassonetti, tra cui anche in uno destinato alla carta, nella zona delle Piagge. All’interno rifiuti domestici non differenziati, scarti tessili e altro materiale vario. L’uomo non ha dato spiegazioni, ostentando un atteggiamento incurante e strafottente nei confronti degli agenti. Per lui è scattata la sanzione da 250 euro a cui si è aggiunta una multa da 347 euro per la mancata revisione della sua auto con sospensione della circolazione.