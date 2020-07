Tenta di disfarsi della cocaina gettandola dal balcone di casa: arrestato dalla Polizia

SESTO FIORENTINO – Tenta di disfarsi di circa due etti di cocaina lanciandoli dal balcone: arrestato 35enne marocchino dalla Polizia di Stato Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di origine marocchina di 35 anni, già noto alle Forze di Polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente a Sesto Fiorentino. Durante i servizi di contrasto allo spaccio, intorno alle 21.30, mentre gli agenti del Commissariato di Rifredi percorrevano via Palastreto, hanno notato un uomo che raccoglieva un bilancino di precisione dai cespugli. Il giovane è stato trovato in possesso, oltre che del bilancino, di circa 40 euro in contanti, di due cellulari e di un mazzo di chiavi: dopo pochi minuti, gli agenti erano già a casa dell’uomo e procedevano a perquisizione. Nel corso della ricerca nell’abitazione, prima ha consegnato agli agenti circa 103 grammi di hashish che aveva occultato nel condizionatore poi, mentre la perquisizione continuava, forse pensando di non essere notato, ha gettato dal balcone un involucro, che è stato recuperato subito dopo, contenente oltre 220 grammi di cocaina purissima, capace di fruttare sul mercato migliaia di euro. La perquisizione ha permesso anche di rinvenire 1.260 euro occultati nella camera da letto e materiale da confezionamento in cucina, non distante dal punto in cui l’uomo deteneva la cocaina lanciata dal balcone. Il pusher è fino in manette ed è stato associato presso la casa Circondariale di Sollicciano.