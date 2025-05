Tenta di nascondere la droga fra i vestiti e minaccia gli agenti con un trincetto

PRATO – Ha minacciato gli agenti con un trincetto l’uomo fermato vicino al centro dalla Polizia municipale e trovato in possesso di oltre 40 grammi di hashish: giovedì pomeriggio, nell’ambito dei controlli per il contrasto al microspaccio nella zona del centro e della stazione, una pattuglia del Reparto Motociclisti ha notato in viale Vittorio Veneto un uomo di 68 anni, […]

PRATO – Ha minacciato gli agenti con un trincetto l’uomo fermato vicino al centro dalla Polizia municipale e trovato in possesso di oltre 40 grammi di hashish: giovedì pomeriggio, nell’ambito dei controlli per il contrasto al microspaccio nella zona del centro e della stazione, una pattuglia del Reparto Motociclisti ha notato in viale Vittorio Veneto un uomo di 68 anni, italiano già noto per numerosi precedenti, che si aggirava a piedi e che alla vista dei vigili ha tentato di occultare qualcosa negli indumenti. Immediato è scattato il controllo, ma l’uomo ha reagito con violenza inveendo nei confronti degli agenti e minacciandoli con un trincetto in mezzo ai passanti. Dopo averlo immobilizzato e disarmato i vigili hanno scoperto cosa nascondeva addosso: un panetto di quasi 40 grammi di hashish, varie dosi pronte alla vendita per circa altri dieci grammi e una bilancina di precisione. Condotto al Comando della Polizia locale, il soggetto è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e per resistenza. Rischia una pena fino a 6 anni di reclusione.