Tenta un colpo al supermercato. ma si ritrova circondato dai poliziotti del commissariato in pausa pranzo

SESTO FIORENTINO – Un tempismo non proprio perfetto quello avuto nel primissimo pomeriggio di ieri da un fiorentino di 42 anni, finito in manette per un furto sfociato in una rapina impropria al supermercato di via Gramsci a Sesto Fiorentino. L’uomo avrebbe infatti messo a segno un colpo oltrepassando le casse del supermercato con 13 confezioni di carne rubate, senza fare però i conti con il fatto che in quel momento la Squadra di polizia giudiziaria al completo del vicino commissariato di polizia aveva appena finito la pausa pranzo proprio all’interno del centro commerciale. A sorprendere l’uomo è stato un vigilante che di tutta risposta sarebbe stato spinto e strattonato dal 42enne in fuga con la refurtiva. Il tentativo di far perdere le proprie tracce è stato però a dir poco vano: in una manciata di secondi l’uomo si è ritrovato circondato dagli investigatori della Polizia di Stato di Sesto che l’hanno subito bloccato. Le volanti del commissariato cittadino hanno poi messo un punto definitivo alla vicenda. Questa mattina, dopo la convalida dell’arresto in Tribunale a Firenze, l’indagato, già noto alle forze di polizia, è stato accompagnato in custodia cautelare a Sollicciano.