Tentano di prendere la patente “comunicando a distanza”: denunciati dalla Polizia stradale

FIRENZE – Prosegue l’attività di monitoraggio e contrasto della Polizia di Stato contro il fenomeno dell’ottenimento illecito delle patenti di guida. Così, nell’ambito di un servizio specifico predisposto presso gli uffici della Motorizzazione Civile, gli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Firenze hanno intercettato e denunciato tre persone intente a sostenere l’esame teorico. Gli agenti, operando in abiti civili e mescolandosi tra i candidati nelle aule d’esame, hanno individuato tre cittadini stranieri che mostravano atteggiamenti sospetti. Il controllo immediato ha confermato l’ipotesi investigativa: i tre, con evidenti difficoltà nella comprensione della lingua italiana, erano stati equipaggiati con sofisticati kit per la comunicazione a distanza. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare telefoni cellulari, cavi Bluetooth occultati sotto gli indumenti e micro-auricolari color carne con antenna incorporata, strumenti utilizzati per ricevere le risposte corrette da complici all’esterno. I tre candidati sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati connessi alla truffa ai danni dello Stato e falsità ideologica. Il materiale elettronico è stato posto sotto sequestro per le successive analisi tecniche, volte a risalire alla “regia” organizzativa che gestisce questo traffico illecito. Con l’operazione odierna salgono a 14 le persone denunciate nel capoluogo toscano, con il sequestro di strumentazione tecnologica per un valore di migliaia di euro.