Tentano di smaltire 40 pneumatici usati vicino al Lago di Peretola: denunciati dalla Polizia municipale

SESTO FIORENTINO – Hanno cercato di abbandonare una quarantina di pneumatici usati vicino al Lago di Peretola, ma sono stati colti sul fatto dagli agenti della Polizia municipale di Sesto Fiorentino. I due trasgressori, entrambi fiorentini, uno di 38 e l’altro di 36 anni, sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria dalla Polizia municipale di Sesto Fiorentino per smaltimento illegale di rifiuti. L’episodio è avvenuto ieri, mercoledì 6 agosto, intorno alle 10 del mattino, quando gli agenti motociclisti della Polizia Municipale hanno notato e seguito un motocarro che trasportava del materiale coperto da un telo dirigendosi verso la Piana. Il veicolo ha imboccato una stradina tra i campi nei pressi del lago di Peretola, dove gli agenti hanno sorpreso i due uomini in procinto di abbandonare il carico, costituito da una quarantina di pneumatici. I due sono stati fermati e segnalati all’Autorità giudiziaria. I rifiuti e il mezzo sono stati posti sotto sequestro.