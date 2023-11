Tentato furto in un negozio, arrestato 36enne dalla polizia

FIRENZE – La Polizia ha arrestato stamani in via dell’Albero un cittadino marocchino di 36 anni, che si era reso protagonista di un tentativo di furto in un esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito dalle volanti di via Zara, il 36enne sarebbe stato visto da un passante (che ha subito dato l’allarme al 112) prendere a […]

FIRENZE – La Polizia ha arrestato stamani in via dell’Albero un cittadino marocchino di 36 anni, che si era reso protagonista di un tentativo di furto in un esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito dalle volanti di via Zara, il 36enne sarebbe stato visto da un passante (che ha subito dato l’allarme al 112) prendere a calci la vetrina di un negozio di abbigliamento, verosimilmente nel tentativo di introdursi all’interno. Gli agenti, che hanno immediatamente raggiunto l’esercizio, hanno sentito dei rumori provenire dall’interno e, aperto il bandone, hanno sorpreso il malvivebte poi finito in manette. Al momento non risulterebbero ammanchi, anche se la porta a vetri dietro al bandone sarebbe stata comunque danneggiata. L’uomo, già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio, è stato subito riconosciuto: nella notte tra lunedì e martedì scorso, era già stato arrestato per un episodio analogo in via Alamanni. Ieri mattina, dopo la convalida della misura precautelare, il Tribunale di Firenze aveva disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma. Per domani è prevista l’udienza di convalida del nuovo arresto e l’eventuale processo per direttissima.