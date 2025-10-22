“Terra” al teatro Manzoni con Pamela Villoresi e Danilo Rea

CALENZANO – “Terra” è il concerto per voce recitante in programma al Teatro Manzoni il 28 ottobre alle 21.15. Scritto da Valeria Moretti, lo spettacolo vede in scena l’attrice Pamela Villoresi e il pianista Danilo Rea.“Terra” è un itinerario poetico e musicale che affonda le radici nel mito della TerraMadre, Gea, potenza creatrice sorta dopo il Chaos, per interrogarsi […]

CALENZANO – “Terra” è il concerto per voce recitante in programma al Teatro Manzoni il 28 ottobre alle 21.15. Scritto da Valeria Moretti, lo spettacolo vede in scena l’attrice Pamela Villoresi e il pianista Danilo Rea.

“Terra” è un itinerario poetico e musicale che affonda le radici nel mito della TerraMadre, Gea, potenza creatrice sorta dopo il Chaos, per interrogarsi sull’attuale deriva di un’umanità descritta come “figlia ribelle e ingrata” che sta dissipando i doni del pianeta.