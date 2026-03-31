Terza edizione del “Mascherone d’oro”: la premiazione dei vincitori il 7 aprile in Comune

POGGIO A CAIANO – Terza edizione del premio “Mascherone d’oro”, voluto dall’amministrazione comunale di Poggio a Caiano. Un riconoscimento che va a premiare le aziende del territorio. “Tessuto fondamentale per la nostra cittadina”, sottolinea il vicesindaco Diletta Bresci. La premiazione alle sei aziende vincitrici è in programma martedì 7 aprile alle 21 nella sala della Giostra del palazzo comunale grazie anche alla collaborazione di Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti. “Così come lo scorso anno – spiega Bresci – le aziende saranno premiate in base alla tradizione e all’innovazione. Due elementi che spesso possono andare anche di pari passo. Siamo contenti di tutte le realtà presenti nel nostro territorio comunale, di quelle che operano da tanto tempo ma anche di chi da poco ha aperto la sua attività commerciale e che dà nuova linfa a Poggio a Caiano”. Sei, come detto, i vincitori dell’edizione 2026 del “Mascherone d’oro”, che porta il nome di uno dei simboli del Comune mediceo, il “Mascherone” appunto. Tre realtà commerciali saranno premiate per quanto riguarda il settore della tradizione e tre ditte per il settore dell’innovazione. I nomi verranno resi noti la sera del 7 aprile. La serata sarà condotta dalla giornalista di Tv Prato Arianna Di Rubba. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.