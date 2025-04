Terza edizione per Prato Wine & Spirits Festival: degustazioni illimitate con biglietto d’ingresso

PRATO – Torna “Prato Wine & Spirits Festival 2025”, per una terza edizione pronta a deliziare gli appassionati di vino e i professionisti del settore dall’11 al 14 aprile presso Il Garibaldi Milleeventi, in via Garibaldi, nel cuore del centro storico di Prato. Quattro giorni dedicati al vino e al buon cibo, con oltre 100 […]

PRATO – Torna “Prato Wine & Spirits Festival 2025”, per una terza edizione pronta a deliziare gli appassionati di vino e i professionisti del settore dall’11 al 14 aprile presso Il Garibaldi Milleeventi, in via Garibaldi, nel cuore del centro storico di Prato. Quattro giorni dedicati al vino e al buon cibo, con oltre 100 etichette provenienti da più di 30 cantine sparse in tutta Italia. Ingresso a 15 euro con degustazioni illimitate: soltanto le degustazioni di champagne avranno dei ticket a parte, con un particolare “viaggio sensoriale” proposto dai produttori e alcune master class. Altra novità è il servizio food: durante la degustazione dei vini serviti dai sommelier e spiegati anche dai produttori presenti, si potrà pranzare o cenare agli stand speciali del territorio, organizzati da Le Barrique, Molo 16, Matti per il Pane, Poke Chiacchere, Rosa Salumi e Giagnoni Macelleria, con un vasto assortimento di prodotti tipici tutti da gustare.

All’interno de Il Garibaldi Milleeventi ci sarà anche un Wine Shop dove poter acquistare le bottiglie di vino, champagne e distillati presenti in degustazione. La manifestazione sarà aperta al pubblico a partire dalle 18 (e fino a mezzanotte) il venerdì; il sabato le porte si apriranno già dalle 15, mentre la domenica l’apertura sarà ulteriormente anticipata alle 12. Ulteriore importante novità per questo 2025 è la giornata interamente dedicata agli HoReCa, ristoratori e addetti ai lavori, lunedì 14 aprile, dalle 11 alle 18. Sono partner dell’iniziativa Cantinaia D.C. (in particolare Maurizio Guidotti che ha supportato l’organizzazione e curato la scelta delle cantine presenti), Fisar, Confartigianato Prato, Confcommercio Prato Pistoia, Confesercenti Prato. Prevista la partecipazione dei Maestri Pasticceri Pratesi (Confartigianato) e del Consorzio della Mortadella di Prato (Confartigianato) che sabato e domenica pomeriggio presenteranno in diretta delle super delizie realizzate per questo evento, da abbinare con i vini presenti al Prato Wine.

“Prato Wine sta diventando un appuntamento fisso per tutti i pratesi e non solo. L’auspicio – si legge in una nota – è quello di ripetere le presenze dello scorso anno, con la stessa voglia di socialità e grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria del territorio. Ci piacerebbe addirittura incrementare il pubblico, vista l’evoluzione in più direzioni di nuovi contenuti, la presenza di nuovi espositori, un’offerta rivista e migliorata per la qualità presentata”. L’acquisto dei biglietti è anche in prevendita con TicketOne.