“The Pilgrims” per Casa Don Lelio al Teatro delle Arti: “pellegrini” della buona musica e della solidarietà

LASTRA A SIGNA – “Pellegrini” della buona musica e, in questo caso, anche della solidarietà. E’ una serata dalle mille emozioni quella in programma domani, giovedì 14 dicembre, con inizio alle 21.15 al Teatro delle Arti a Lastra a Signa. Emozioni che arrivano dalle voci e dalle melodie che caratterizzano da sempre “The Pilgrims”, per un evento organizzato dall’Associazione Amici Casa di Don Lelio, con il patrocinio del Comune di Lastra a Signa, che servirà per dare una mano concreta alla struttura della parrocchia di Santa Maria a Castagnolo, che fa parte della rete di ospitalità dell’Ospedale Pediatrico Meyer ed è gestita dal diacono Paolo Bendinelli insieme alla moglie, Stefania Spagli. Il ricavato della serata, infatti, a offerta libera (donazione minima 15 euro), sarà devoluto proprio a Casa Don Lelio per l’acquisto di una nuova auto per accompagnare i bambini da e verso l’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

P.F.N.